28 марта, 22:55
Нападающий «Локомотива» Максим Березкин прокомментировал поражение своей команды в шестом матче серии второго раунда Кубка Гагарина с «Авангардом» (2:3).
— Вам не показалось, что команда психологически просела?
— Нет, я считаю, что мы здорово играли, просто во втором периоде нужно играть лучше.
— «Локомотив» создавал достаточно много моментов, почему не удалось переломить ход игры?
— Второй период много решает, первые две игры мы здорово их накрывали, у них не оставалось сил даже забрать у нас шайбу, за счет этого выигрывали.
— Как оцениваете свой прогресс в плей-офф?
— Меня не волнует моя игра — главное, чтобы команда выиграла.
— Седьмой матч требует от вас определенной ответственности, согласны?
— Седьмой матч всегда самый интересный, нужно показать, что мы выросли за год, и забрать его.
В нынешнем сезоне Березкин принял участие в 73 матчах «Локомотива», забросил 11 шайб и отдал 28 результативных передач.
«Авангард» сравнял счет в серии с ярославским клубом — 3-3. Решающий седьмой матч пройдет 30 марта в Омске. Начало — в 13.30 мск.
(Анна Бирюкова)