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28 марта, 22:55

Форвард «Локомотива» Березкин — о седьмой игре серии: «Нужно показать, что мы выросли за год, и забрать его»

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Нападающий «Локомотива» Максим Березкин прокомментировал поражение своей команды в шестом матче серии второго раунда Кубка Гагарина с «Авангардом» (2:3).

Вам не показалось, что команда психологически просела?

Нет, я считаю, что мы здорово играли, просто во втором периоде нужно играть лучше.

«Локомотив» создавал достаточно много моментов, почему не удалось переломить ход игры?

— Второй период много решает, первые две игры мы здорово их накрывали, у них не оставалось сил даже забрать у нас шайбу, за счет этого выигрывали.

— Как оцениваете свой прогресс в плей-офф?

— Меня не волнует моя игра — главное, чтобы команда выиграла.

— Седьмой матч требует от вас определенной ответственности, согласны?

— Седьмой матч всегда самый интересный, нужно показать, что мы выросли за год, и забрать его.

В нынешнем сезоне Березкин принял участие в 73 матчах «Локомотива», забросил 11 шайб и отдал 28 результативных передач.

«Авангард» сравнял счет в серии с ярославским клубом — 3-3. Решающий седьмой матч пройдет 30 марта в Омске. Начало — в 13.30 мск.

(Анна Бирюкова)

КХЛ
ХК Авангард
ХК Локомотив (Ярославль)
Кубок Гагарина
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