Нападающий «Локомотива» Чехович положительно оценил перекрестный формат Кубка Гагарина

Нападающий «Локомотива» Иван Чехович поделился мнением о перекрестном формате Кубка Гагарина.

«У меня не очень большоий опыт в плей-офф, потому что это всего лишь четвертый мой сезон в КХЛ. Наверное, ребятам, которые 10 лет в лиге, уже наскучило выходить на примерно одних и тех же соперников. Так что мне нравится такая идея», — цитирует Чеховича Metaratings.ru.

1/4 финала Кубка Гагарина «Локомотив» сыграет с «Автомобилистом». Первая игра в серии пройдет 16 марта в Омске. Начало — в 13.30 (мск).