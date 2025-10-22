Нападающий «Локомотива» Сурин — о поражении от «Ак Барса»: «Проиграли по эмоциям»

Нападающий «Локомотива» Егор Сурин прокомментировал поражение от «Ак Барса» (0:1) в матче FONBET Чемпионата КХЛ.

— Вязкая игра получилась, много борьбы у бортов. Насколько были готовы к этому?

— В принципе, предполагали, что в плане игры будет много баттлов, надо было их выигрывать, а мы проиграли. Хорошая игра была, равная, где-то по броскам и инициативе мы немножко проигрывали, но моменты создавали, периодически инициативу перехватывали, все равно у нас скоро опять игра с ними, поэтому готовимся дальше.

— Третий матч на выезде, играете через день. Чувствовалась физическая усталость сегодня?

— Проиграли по эмоциям. Думаю, не особо сказывалось на игре, у всех была готовность, и все хотели биться и забрать на выезде шесть из шести очков.

— Было шесть нереализованных попыток большинства сегодня. Что не получилось в этом компоненте?

— Наверное, где-то передерживали. Мало бросали. Думаю, будет лучше.

— Вы очень сильно начали, правда, сейчас в последних восьми матчах у вас лишь две передачи. За счет чего собираетесь переламывать тяжелый период?

— Да моменты есть, нормально все. Забьем скоро.

— Помогает ли вам в такой тяжелый период Александр Радулов?

— (Смеется.). Да, конечно, Александр Валерьевич помогает, эмоционально помогает.

Раниль Хакимов