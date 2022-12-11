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КХЛ

11 декабря, 16:54

Шалунов: «Вдвойне приятно находиться на Матче звезд в родном городе, это честь для меня»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Локомотива» и сборной дивизиона Тарасова Максим Шалунов поделился эмоциями от Матча звезд КХЛ.

В игре за третье место команда дивизиона Тарасова обыграла соперников из дивизиона Чернышева (11:10 Б).

«Прекрасно, что Матч звезд прошел в моем родном городе. Год назад все отменили, но отлично, что сохранили в Челябинске. Мне вдвойне приятно здесь находиться, это честь для меня. Много знакомых и родных на трибунах. Все понравилось. И конкурсы, и матч, и ужин. (Смеется.) Отличная организация, не к чему придраться. Оптимальный вариант, что каждый день по три конкурса и игра. И болельщикам проще, и хоккеистам», — приводит слова Шалунова «РБ Спорт».

11 декабря сборная дивизиона Боброва одержала победу в Матче звезд КХЛ-2022.

Источник: РБ Спорт
Максим Шалунов
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
Матч звезд
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