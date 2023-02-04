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КХЛ

Сегодня, 08:18

Георгий Иванов: «Локомотив» ничего не меняет, работаем в том же режиме, приближенном к плей-офф"

Мария Гусева
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Нападающий «Локомотива» Георгий Иванов прокомментировал поражение от «Северстали» (0:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Мы ничего не меняем, работаем в том же режиме, приближенном к плей-офф. Каждая игра — это хороший соперник и хорошая проверка для нас. Важно ли подниматься в таблице? Важно просто побеждать в каждой игре, и все», — цитирует пресс-служба лиги Иванова.

«Локомотив» идет на 4-м месте в турнирной таблице Западной конференции с 78 очками. «Северсталь» располагается на 7-й строчке, набрав 62 очка.

Источник: khl.ru
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ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Северсталь
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