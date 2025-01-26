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Сегодня, 10:50

Форвард «Локомотива» Паник: «Мы знали, чего ждать от «Спартака», но наш план не сработал»

Алина Савинова
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Нападающий «Локомотива» Рихард Паник предположил, за счет чего «Спартаку» удалось перевернуть ход матча FONBET Чемпионата КХЛ.

Игра команд прошла в субботу, 25 января, и завершилась со счетом 4:2 в пользу красно-белых. «Спартак» уступал 0:2 после первого периода.

«Мы недовольны исходом! Хорошо начали матч, но потом упустили игру из рук. В чем прибавил «Спартак», что им удалось перевернуть встречу? Это очень мастеровитая команда, эта игра ничем не отличалась от других. Мы уже провели с ними несколько матчей. Мы знали, чего от них ждать, но наш план сегодня не сработал», — цитирует Паника Legalbet.

«Локомотив» лидирует в таблице Западной конференции КХЛ с 78 очками. «Спартак» с 62 баллами располагается на третьем месте.

Источник: Legalbet
Хоккей
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Спартак (Москва)
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