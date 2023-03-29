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29 марта, 22:30

Андронов — об итогах серии с ЦСКА: «Вышли не забирать серию, а достойно сыграть, это самое ошибочное»

Надежда Тонконог
Корреспондент
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Нападающий «Локомотива» Сергей Андронов после окончания серии полуфинала Запада ответил на вопросы журналистов.

— Сегодня не забили свои моменты с самого начала. Вышли не забирать серию, а достойно сыграть, это самое ошибочное.

— Что говорили в раздевалке перед седьмой игрой, как настраивали?

— Тут седьмой матч, тяжело что-то кому-то сказать, тут уже характер, личное, надо выходить и забирать. Если надо кого-то мотивировать на седьмой матч, то я не знаю. Пытался как-то завести, но не получилось. Наверное, и моя ошибка тоже есть, может быть я либо игрой, либо чем-то еще не показал, не повел за собой.

— Как оцените в принципе сезон?

— Еще раз скажу, что задача была выше, чем сыграть достойно, а идти к каким-то целям. Если брать по сегодняшнему матчу — провал абсолютный.

— Но вы проиграли в борьбе.

— За хорошие старания призы не дают, сейчас кому-то рассказывать, что мы хорошо старались, боролись. Надо все-таки играть на победу. Сейчас будет время сделать работу над ошибками, подумать.

— Только ли усилий не хватило сегодня? Или мастерство соперника тоже сказалось?

— Все в купе: опыт, мастерство. Именно в таких матчах надо показывать свой лучший хоккей.

— Какой решающий момент в серии

— Сегодняшний матч. Была серия, горели 1:3, нашли в себе силы вернуться, довели до седьмой игры.

— Может ли сегодняшний ЦСКА стать чемпионом?

— Тяжело сказать, определенно есть мастерство, опыт. Как оно дальше пойдет, не знаю, желаю им удачи.

— Вы капитан. Что можете сказать болельщикам?

— Болельщикам большое спасибо за сумасшедшую поддержку. Особенно в последних матчах, это было феноменально. От лица всей команды хочу попросить у них прощения за такой нелепый конец. Они заслуживают большего.

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