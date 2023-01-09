Форвард «Магнитки» Юров: «В МХЛ ниже скорости. Успеваю быстрее думать и принимать решения»

Нападающий магнитогорского «Металлург» Данила Юров в разговоре с корреспондентом «СЭ» сравнил игру в КХЛ и МХЛ.

— Вы проводите четвертый матч за четыре дня: дважды играли в КХЛ, дважды — в МХЛ. Это тяжело?

— Говорить, что я сыграл четыре матча, — не совсем правильно. Все-таки — полных только два. В двух других сыграл не так много. Наверное, тяжелее перестроиться на разные роли и требования. В «Металлург» своя обстановка, а в «Лисах» — своя. Под это тоже нужно как можно быстрее подстроиться. Только закончилась одна игра, сразу настраиваешься на следующую. Немного выматывает, но ничего. Играть приятнее, чем тренироваться.

— Легко дается такой график или хочется больше стабильности?

— Я так играют не первый год. В прошлом сезоне провел пять дней подряд с матчами. Играть всегда в кайф. Любой хоккеист выберет игры вместо тренировок.

— Как меняется ваш хоккей, когда переходите в МХЛ?

— В первую очередь, я получаю время в большинстве. В МХЛ от меня ждут большего. Надо показывать результат. Тренерский штаб говорит, чтобы я развивал не только себя, но и молодых партнеров, кого ставят в звено. Например, сегодня играл с Владом Долгих. Станислав Андреевич [Шумик] всегда говорит, чтобы я развивался сам и помогал развиваться парням. Стараюсь так делать. Знаю какие-то фишки, получил опыт игры в КХЛ. Переношу все это в матчи за «Стальные Лисы».

— Чувствуете, что в МХЛ намного комфортнее играть?

— В МХЛ ниже скорости. Успеваю быстрее думать и принимать решения. В КХЛ с этим сложнее. На тебя сразу бегут, надо заранее придумать, что делать дальше. А в МХЛ можно принять шайбу, посмотреть и спокойно отдать.