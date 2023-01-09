Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Хоккей

Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 20:35

Форвард «Магнитки» Юров: «В МХЛ ниже скорости. Успеваю быстрее думать и принимать решения»

Михаил Скрыль
Корреспондент
Telegram Дзен

Нападающий магнитогорского «Металлург» Данила Юров в разговоре с корреспондентом «СЭ» сравнил игру в КХЛ и МХЛ.

— Вы проводите четвертый матч за четыре дня: дважды играли в КХЛ, дважды — в МХЛ. Это тяжело?

— Говорить, что я сыграл четыре матча, — не совсем правильно. Все-таки — полных только два. В двух других сыграл не так много. Наверное, тяжелее перестроиться на разные роли и требования. В «Металлург» своя обстановка, а в «Лисах» — своя. Под это тоже нужно как можно быстрее подстроиться. Только закончилась одна игра, сразу настраиваешься на следующую. Немного выматывает, но ничего. Играть приятнее, чем тренироваться.

— Легко дается такой график или хочется больше стабильности?

— Я так играют не первый год. В прошлом сезоне провел пять дней подряд с матчами. Играть всегда в кайф. Любой хоккеист выберет игры вместо тренировок.

— Как меняется ваш хоккей, когда переходите в МХЛ?

— В первую очередь, я получаю время в большинстве. В МХЛ от меня ждут большего. Надо показывать результат. Тренерский штаб говорит, чтобы я развивал не только себя, но и молодых партнеров, кого ставят в звено. Например, сегодня играл с Владом Долгих. Станислав Андреевич [Шумик] всегда говорит, чтобы я развивался сам и помогал развиваться парням. Стараюсь так делать. Знаю какие-то фишки, получил опыт игры в КХЛ. Переношу все это в матчи за «Стальные Лисы».

— Чувствуете, что в МХЛ намного комфортнее играть?

— В МХЛ ниже скорости. Успеваю быстрее думать и принимать решения. В КХЛ с этим сложнее. На тебя сразу бегут, надо заранее придумать, что делать дальше. А в МХЛ можно принять шайбу, посмотреть и спокойно отдать.

Данила Юров
ХК Металлург (Магнитогорск)
0
Читайте также
«Челси» в кризисе: упал на 10-е место и позорно вылетел из Кубка. Самый дорогой тренер близок к отставке?
Еще один рекорд Овечкина: теперь у него больше всех матчей в НХЛ среди россиян!
Умер разработчик крылатых ракет «Калибр» Павел Камнев
Макрон рассказал о «парадоксе» Путина
Тело мужчины обнаружили в салоне красоты в Москве
В США заявили, что Путин указом о перемирии продемонстрировал миру истинное лицо Зеленского
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Сергей Коньков: «Надо понимать, что «Сочи» работает на перспективу. Он обязательно должен существовать»

Юров: «Я — молодой игрок. За потерю мне никто «спасибо» не скажет»