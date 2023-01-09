Юров: «Я — молодой игрок. За потерю мне никто «спасибо» не скажет»

Нападающий магнитогорского «Металлург» Данила Юров в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил свою игру в сезоне-2022/23.

— Что мешает вам больше творить в КХЛ?

— Я все равно молодой игрок. За потерю мне никто «спасибо» не скажет. Тем более если нам забьют или получим удаление. Все надо делать с умом. Стараюсь игру с МХЛ постепенно переносить на КХЛ. Все и сразу не бывает. А если и бывает, то потом в будущем приготовлена подлянка, которая может перевернуть карьеру. Стараюсь делать то, что требует Илья Петрович [Воробьев], и выполнять игровое задание. В моем возрасте надо, прежде всего, быть полезным команде. Остальное — придет.

— Потерять шайбу ведь может и опытный игрок. И они ее теряют. Со стороны кажется, что вы излишне упрощаете игру.

— У опытных игроков есть бэкграунд. Вспомните того же Брендана Лайпсика. Он может обвести троих или четверых, а пятый выбьет шайбу. Это все приходит с опытом. Конечно, я хочу обыграть всю пятерку и забить. Но повторюсь: не бывает всего и сразу. Это мой первый сезон в КХЛ, когда мне нормально дают играть и развиваться. Ко всему надо относиться размеренно.

— Понимаете, почему в некоторых матчах за «Металлург» выходите лишь на пару смен?

— Мне объясняют, когда я играю, а когда нет. В большей части матчей, когда я сижу, тренер видит, что я просаживаюсь. Через тренировки улучшаю физические кондиции. Это даже полезнее, чем если бы я постоянно играл. Меня бы могли загнать в яму, из которой сложно выбраться.