Юров об игре «Магнитки»: «При Разине многое изменилось в зоне защиты и построении в средней линии»

Нападающий «Металлурга» Данила Юров поделился мнением об игре «Магнитки» под руководством Андрея Разина.

Форвард отметил, что команда заиграла по-другому, чем во времена Ильи Воробьева.

«Многое изменилось в зоне защиты и построении в средней зоне. У этих двух тренеров разные стили, хоть и схожее понимание игры. Андрей Владимирович дает более свободный хоккей и спокойно относится к рискам.

До плей-офф он просил нас экспериментировать и нащупать то, на что мы способны, а потом уже играть от простого. Мы так и сделали», — цитирует Юрова Metaratings.ru.

Юров в прошлом сезоне провел за «Металлург» 62 матча и набрал 49 (21+28) очков.