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2 апреля, 12:50

Форвард «Магнитки» Силантьев — о проходе «Спартака»: «Строго сыграли в обороне, реализовали свои моменты»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Нападающий «Металлурга» Дмитрий Силантьев в интервью «СЭ» прокомментировал итоги серии второго раунда Кубка Гагарина против «Спартака» (4-2).

— Мы хорошо сыграли серию, — отметил Силантьев. — Строго действовали в обороне, особенно в последнем матче. Реализовали свои моменты. Надо продолжать также работать и идти дальше к нашей цели.

— Вы пропустили несколько матчей по состоянию здоровья. Как ваше самочувствие?

— Сейчас — хорошо. На последней игре было тяжеловато. Все нормально, готовимся дальше.

— У вас было механическое повреждение или что-то другое?

— Просто приболел и все.

— Тяжело входить в серию, когда пропускаешь несколько игр по здоровью?

— Было тяжеловато. И функционально, и психологически. Все равно выбыл на неопределенный срок. Через характер буду работать дальше.

В полуфинале «Магнитка» сыграет с «Автомобилистом». Первая игра состоится 3 апреля в Магнитогорске.

КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Спартак (Москва)
Кубок Гагарина
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