Силантьев — о критике в сторону «Металлурга»: «Пусть говорят, а мы будем работать»

Нападающий «Металлурга» Дмитрий Силантьев прокомментировал матч FONBET Чемпионат КХЛ против «Спартака» (5:2).

— Как удалось после разгрома ЦСКА найти силы на победу над «Спартаком»?

— Андрей Владимирович сказал, что никакой феерии не надо, готовимся по плану. Мы настраивались только на победу, конечно, нам нужны очки.

— Во втором периоде «Спартак» быстро сократил отставание, как удалось все-таки переломить игру?

— Старались играть без потерь, побольше агрессии возле ворот.

— Ноль штрафных минут у вас в этом сезоне.

— Стараюсь аккуратно играть, где-то дорабатываю ногами. Надеюсь, так дальше и будет.

— Насколько было важно сегодня выиграть, учитывая, что сегодняшний матч стал 500-м для Разина?

— Я считаю, что было важно подарить эту победу. Надеюсь, мы его поздравили этим.

— У «Металлурга» была череда неудач, после которых многие начали говорить, что чемпионство слишком вскружило голову. Слышали об этом?

— Слышали об этом, все читаем прессу. Стараемся отталкиваться от своей игры, через трудности надо проходить. Пусть говорят, а мы будем работать.

Анна Бирюкова