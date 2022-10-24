Егор Коробкин: «Мы отыграли солидно и сдержанно»

Нападающий «Металлурга» Егор Коробкин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (2:1).

— Классный получился матч, взяли реванш за недавнее поражение в Казани, здорово отпластались в обороне. Все были друг за друга. Наши видеотренеры сработали отлично: отменили гол. Это добавило нам эмоций, сумели реализовать большинство в концовке игры.

— Начало второго периода выдалось очень тревожным, почему так случилось?

— Соперник хорошо сыграл в атаке. И мы где-то неправильные тактические действия предпринимали. Поэтому пришлось долго обороняться. Из-за этого были ошибки, которые приводили к постоянной обороне в своей зоне. Здорово, что мы пережили этот неприятный отрезок. Отбились всеми силами, потом пошли в атаку, забили гол.

— Как удаление Адамчука за фол против вас изменило игру?

— Оно придало нам сил и эмоций. Мы получили возможность сыграть в атаке непосредственно в зоне соперника. Там мы почувствовали свою игру. Давили, давили, и забили гол.

— Вы забрасывали «Ак Барсу» по шайбе в каждом из домашних матчей!

— На каждую игру настраиваюсь одинаково. Любая встреча важна. Наверное, это чистое совпадение, что «Ак Барсу» от меня два раза залетело. Забивать в любом случае классно. Стараюсь каждую игру при возможности бросать.

— С недавних пор в вашем звене центральным нападающим является Данила Юров...

— Данила уже давно тренируется в центре. Его не раз на тренировках подключали, и в молодежной сборной он играл в центре. Открыл в себе новый талант, тренирует его, развивает. Начинает на постоянной основе выигрывать вбрасывания. Как раз мой гол начался с того, что Данила вчистую выиграл вбрасывание в зоне соперника.

— Первый матч в этом сезоне «Металлург» провел без единого удаления. Как подобное удалось против такого соперника как «Ак Барс»?

— Здорово, что отыграли солидно, где-то сдержанно. Не отвечали на отмашки, принимали удар на себя, действовали с холодной головой.