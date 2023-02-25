Нападающий «Металлурга» Фисенко дисквалифицирован на один матч за повторную драку

Нападающий «Металлурга» Михаил Фисенко дисквалифицирован на один матч за повторную драку.

«В соответствии с п 4.4.1 ст. 28 Дисциплинарного регламента КХЛ нападающий «Металлурга» Михаил Фисенко получает одноматчевую дисквалификацию и индивидуальный штраф за повторную драку в сезоне», — говорится в заявлении КХЛ.

Во время матча «Металлурга» и «Ак Барса» (6:3) на 40-й минуте игры защитник казанского клуба Кирилл Адамчук применил силовой прием против нападающего магнитогорской команды Павла Акользина. За партнера по команде вступился Фисенко, который подрался с Адамчуком.