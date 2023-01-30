Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 14:25

Николай Голдобин: «Лень — это не про меня»

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Telegram Дзен

Нападающий «Металлурга» Николай Голдобин прокомментировал «СЭ» свои взаимоотношения с главным тренером команды Ильей Воробьевым.

— Все знают, что вас Илья Петрович воспитывает, оставляя в запасе. Как к этому относитесь?

— Бывает, что согласен с этим, бывает, что не согласен. Это мое мнение, но всегда выбор остается за тренером, ему нужно принимать решения. Я нормально к этому отношусь, тренируюсь.

— Он говорит, что вы ленитесь?

— Нет, это не про меня.

— А в чем претензия?

— Наверное, просто не делаю то, что я должен и умею делать.

— Что именно?

— Да забивать даже. Бывает, что игры не идут, а у тебя будет один момент, ты его забьешь, и игра сделана. А у меня не было даже такого, поэтому заслуженно все.

В нынешнем сезоне 27-летний Голдобин провел 47 матчей и набрал 29 (16+13) очков.

Илья Воробьев
Николай Голдобин
Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
0
Читайте также
Президент МОК Бах выступил за возвращение российских спортсменов
Чемпион Германии Старостин рассказал о смене спортивного гражданства и связях с Россией
В Подмосковье задержали повредивших ж/д пути подростков по заданию из мессенджера
Минобороны намерено обеспечить добровольческие формирования оружием и медпомощью
Работающих пенсионеров предложили освободить от уплаты страховых взносов
МИД КНР призвал США прекратить поставки оружия Украине
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Капитан «Магнитки» Яковлев: «Нам не говорили, что назначат Квартальнова»

Гол Шарова в овертайме принес «Сибири» победу над «Амуром»