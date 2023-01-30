Сегодня, 14:25
Нападающий «Металлурга» Николай Голдобин прокомментировал «СЭ» свои взаимоотношения с главным тренером команды Ильей Воробьевым.
— Все знают, что вас Илья Петрович воспитывает, оставляя в запасе. Как к этому относитесь?
— Бывает, что согласен с этим, бывает, что не согласен. Это мое мнение, но всегда выбор остается за тренером, ему нужно принимать решения. Я нормально к этому отношусь, тренируюсь.
— Он говорит, что вы ленитесь?
— Нет, это не про меня.
— А в чем претензия?
— Наверное, просто не делаю то, что я должен и умею делать.
— Что именно?
— Да забивать даже. Бывает, что игры не идут, а у тебя будет один момент, ты его забьешь, и игра сделана. А у меня не было даже такого, поэтому заслуженно все.
В нынешнем сезоне 27-летний Голдобин провел 47 матчей и набрал 29 (16+13) очков.