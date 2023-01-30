Николай Голдобин: «Лень — это не про меня»

Нападающий «Металлурга» Николай Голдобин прокомментировал «СЭ» свои взаимоотношения с главным тренером команды Ильей Воробьевым.

— Все знают, что вас Илья Петрович воспитывает, оставляя в запасе. Как к этому относитесь?

— Бывает, что согласен с этим, бывает, что не согласен. Это мое мнение, но всегда выбор остается за тренером, ему нужно принимать решения. Я нормально к этому отношусь, тренируюсь.

— Он говорит, что вы ленитесь?

— Нет, это не про меня.

— А в чем претензия?

— Наверное, просто не делаю то, что я должен и умею делать.

— Что именно?

— Да забивать даже. Бывает, что игры не идут, а у тебя будет один момент, ты его забьешь, и игра сделана. А у меня не было даже такого, поэтому заслуженно все.

В нынешнем сезоне 27-летний Голдобин провел 47 матчей и набрал 29 (16+13) очков.