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Сегодня, 14:15

Нападающий «Металлурга» Голдобин рассказал о том, собирается ли он в НХЛ

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Николай Голдобин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Нападающий «Металлурга» Николай Голдобин прокомментировал «СЭ» информацию о возможном отъезде в НХЛ.

— Говорят, что вы в Америку опять собрались.

— Нет, пока не думаю ни о чем, честно.

— А контракт новый в «Магнитке» предлагают?

— Нет пока.

— Вас это не беспокоит? Уже конец января.

— Нет, я сейчас думаю только о хоккее, о контрактах нужно агенту разговаривать.

В нынешнем сезоне 27-летний Голдобин провел 47 матчей и набрал 29 (16+13) очков.

С 2015 по 2020 год Голдобин играл в Северной Америке в системах «Сан-Хосе» и «Ванкувера».

Николай Голдобин
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
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