Нападающий «Металлурга» Голдобин рассказал о том, собирается ли он в НХЛ

Нападающий «Металлурга» Николай Голдобин прокомментировал «СЭ» информацию о возможном отъезде в НХЛ.

— Говорят, что вы в Америку опять собрались.

— Нет, пока не думаю ни о чем, честно.

— А контракт новый в «Магнитке» предлагают?

— Нет пока.

— Вас это не беспокоит? Уже конец января.

— Нет, я сейчас думаю только о хоккее, о контрактах нужно агенту разговаривать.

В нынешнем сезоне 27-летний Голдобин провел 47 матчей и набрал 29 (16+13) очков.

С 2015 по 2020 год Голдобин играл в Северной Америке в системах «Сан-Хосе» и «Ванкувера».