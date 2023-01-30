Нападающий «Металлурга» Голдобин рассказал о том, собирается ли он в НХЛ

Сегодня, 14:15
Нападающий «Металлурга» Николай Голдобин прокомментировал «СЭ» информацию о возможном отъезде в НХЛ.
— Говорят, что вы в Америку опять собрались.
— Нет, пока не думаю ни о чем, честно.
— А контракт новый в «Магнитке» предлагают?
— Нет пока.
— Вас это не беспокоит? Уже конец января.
— Нет, я сейчас думаю только о хоккее, о контрактах нужно агенту разговаривать.
В нынешнем сезоне 27-летний Голдобин провел 47 матчей и набрал 29 (16+13) очков.
С 2015 по 2020 год Голдобин играл в Северной Америке в системах «Сан-Хосе» и «Ванкувера».