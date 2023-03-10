Нападающий «Металлурга» Коростелев: «Мы никуда не денемся. Будем дальше бороться до конца»

Нападающий «Металлурга» Никита Коростелев прокомментировал поражение от «Автомобилиста» в пятом матче первого раунда плей-офф КХЛ (3:6).

— Что случилось в первой половине встречи?

— Не пошла игра в начале так, как хотелось бы. Все-таки счет 0:5, потом три гола забили. У нас был переломный момент, но в третьем периоде они успокоили игру и довели дело до победы. Но ничего, мы никуда не денемся. Будем дальше бороться до конца, — приводит Metaratings.ru слова Коростелева.

— Насколько история с длительным переездом могла повлиять на такое начало?

— Когда играешь, об этом не думаешь. Поэтому, в принципе, в голове это не сидело. Так что насколько это повлияло, мне неизвестно. Будем биться дальше.

— Вы так эмоционально отреагировали, когда забили вторую шайбу в матче. Тот момент, когда можно было зацепиться?

— Ну да, я просто понимал, что первую уже забили, от второй уже какая-то эмоция появилась, а от третьей — тем более. Дело до конца не довели, но далеко не все потеряно.

Счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу «Автомобилиста». Следующий матч между командами пройдет 12 марта в Магнитогорске.