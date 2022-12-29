Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 14:33

Нападающий «Металлурга» Лайпсик: «Овечкин — настоящая машина. Он побьет рекорд Гретцки по голам»

Виталий Косик
Корреспондент
Telegram Дзен

Нападающий «Металлурга» Брендан Лайпсик уверен, что форвард «Вашингтона» Александр Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки по количеству шайб в регулярных чемпионатах НХЛ.

«Овечкин — настоящая машина. С возрастом он не сбавил и не похоже, что собирается останавливаться. Он великолепный игрок, великолепный человек. Я очень рад, что Овечкин уже на втором месте в списке лучших. Он побьет рекорд Гретцки по голам. Без сомнений», — приводит слова Лайпсика «РИА Новости».

24 декабря в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега» (4:1) российский нападающий оформил дубль и отдал голевую передачу. Он обогнал Горди Хоу, заняв единоличное второе место по голам в североамериканской лиге.

У 37-летнего Овечкина на счету 802 гола в НХЛ. Удерживает рекорд Уэйн Гретцки, забросивший 894 шайбы.

Источник: https://rsport.ria.ru/20221229/ovechkin-1842170146.html
Александр Овечкин
КХЛ
НХЛ
Брендан Лайпсик
Уэйн Гретцки
0
Читайте также
Источник: отец Трусовой требовал отстранить Ягудина и Тарасову от комментирования прокатов своей дочери
Российский нападающий выдал лучший матч в карьере. Он набрал 4 очка!
На территории Белоруссии упала украинская ракета комплекса С-300
На воду спустили атомный подводный крейсер «Император Александр III»
Что изменится в жизни россиян с 1 января
Reuters: шаманы из Перу предсказали окончание украинского конфликта к августу 2023 года
Материалы сюжета: Овечкин: 802 гола в НХЛ и гонка за рекордом Гретцки
Овечкин остался без гола, но его команда уничтожила «Рейнджерс». Не спасли даже суперсейвы Шестеркина
«Вашингтон» на выезде обыграл «Рейнджерс». Шестеркин сделал 26 сэйвов
Американский журналист включил 800-й гол Овечкина в список главных историй НХЛ в 2022 году
Каменский: «Овечкин проводит этот сезон на своем уровне и является лидером команды»
Овечкин точно побьет рекорд Гретцки. За сколько матчей он его обгонит?
Валуев: «Овечкин сможет побить рекорд Гретцки, мы верим в него»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Устименко: «Моя цель — стать основным вратарем «Трактора»

«Адмирал» победил «Амур», Серебряков оформил четвертый «сухарь» в сезоне