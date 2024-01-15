Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 00:53

Нападающий «Металлурга» Михайлис: «Лучшее восстановление — провести время дома с семьей»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Нападающий «Металлурга» Никита Михайлис ответил на вопрос, есть ли у него хобби, которое помогает восстановиться после сложных матчей.

«Да нет, в принципе, дома с семьей провожу время. Это лучшее восстановление», — приводит Metaratings.ru слова Михайлиса.

Также он рассказал, следит ли за каким-либо другим видом спорта.

«В основном не смотрю и такого нет, что за кем-то наблюдаю. Просто если что-то интересно в определенный момент, то смотрю», — добавил хоккеист.

В текущем сезоне 28-летний Михайлис провел 51 матч за «Металлург», отметился 14 голами и 16 результативными передачами.

Источник: https://metaratings.ru/news/forvard-metallurga-mikhailis-luchshee-vosstanovlenie-provesti-vremya-doma-s-semyoi-323928/
Никита Михайлис
Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
0
Читайте также
Медведева превратили в злодея в теннисном сериале. С россиянином поступили несправедливо и некрасиво
Кубок Африки стартует 13 января матчем Кот-д'Ивуар — Гвинея-Бисау
Названа причина смерти каскадера Захаренкова
В Москве оставленного без присмотра двухлетнего ребенка обнаружили мертвым
Замначштаба Хамидуллин добыл из сбитого дрона ВСУ важную развединформацию
Недалеко от сгоревшего склада Wildberries в Шушарах вспыхнула пилорама
Популярное видео
Письмо ветеранов СКА, кошмар «Торпедо», «Магнитка» — лидер
Бабаев vs Билялетдинов, Прохоркин в «Авангарде»
Ротенберг выиграл Кубок Первого канала, возвращение КХЛ
Ковальчук и Мальцев в «Спартаке», «СКА Арена», обменяют ли Жафярова
Владимир Быстров: «СКА Арена», Аршавин, КХЛ
Никита Гусев: шлем на конкурс капитанов и шутки про пиво
«Авангард»: будущее Буше и Спунера, трансферы и летние ошибки
Леонтьев, Якупов: спецрепортаж Шевченко про «Нефтехимик»
Срывы Ротенберга, СКА и ЦСКА в кризисе, преображение «Трактора»
Будущее Жафярова, «Авангард», Толчинский и Грицюк в СКА: live
Как стать скаутом клуба НХЛ, три года в «Авангарде», журналистика и хоккей
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Хоккеист «Спартака» Бурмистров рассказал, что любит футбол и болеет за «Рубин»