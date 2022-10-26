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Сегодня, 19:37

Форвард «Магнитки» Голдобин: «Я в команде. Никуда не уйду»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Нападающий магнитогорского «Металлурга» Николай Голдобин в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал победу над «Автомобилистом» (3:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— Расскажите про свой гол. Как получилось забить?

— Григорий Дронов выманил на себя игрока. Я сделал ложное движение, бросил в ближний угол и хорошо попал.

— В последних матчах у вас хорошая результативная серия. Довольны ли этим и с чем связываете такой прорыв?

— Конечно, доволен. Я стал больше играть. Вошел в правильную форму — и ментальную, и физическую. Сейчас чувствую себя на льду очень уверенно.

— Стабильные партнеры — Зернов и Карпов — добавляют уверенности?

— Абсолютно. У нас сложилась химия с Денисом и Максимом. Думаю, мы хорошо проводим игры.

— На фоне слухов о возможном обмене из «Металлурга» можно сказать, что результативная серия — это знак, что все хорошо, и вы останетесь в команде?

— Да, все хорошо. Я в команде. Никуда не уйду.

Николай Голдобин
ХК Автомобилист
ХК Металлург (Магнитогорск)
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