Форвард «Металлурга» Петунин: «Волновался перед матчем со «Спартаком», немного не попадал в игровой ритм»

Нападающий «Металлурга» Александр Петунин поделился впечатлениями о втором матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина против «Спартака» (1:0).

«Как тебе игралось после травмы? Где-то, конечно, был такой сумбурчик, немного не попадал в игровой ритм. Не буду скрывать, волновался. Но хорошо, что ребята помогли, где-то поддерживали. Вроде бы неплохо вкатился, немного подустал», — цитирует Петунина Metaratings.ru.

Также он назвал сильные стороны магнитогорской команды.

«Мне кажется, ребята здорово сыграли в обороне, молодцы. Соперник много создавал остроты, но парни ловили на себя. Илюха Набоков, конечно, молодчик», — добавил хоккеист.

Счет в серии до четырех побед стал 2-0 в пользу «Металлурга». Третий матч между командами состоится 21 марта в Москве и начнется в 19.30 по местному времени.