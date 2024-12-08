Канцеров: «Разин может быть и злым, и радостным. Все зависит от нашей игры»

Нападающий «Металлурга» Роман Канцеров поделился мнением о тренере Андрее Разине.

«Как часто вижу улыбающегося Андрея Разина, как после моего хет-трика в матче с «Ладой»? Да, видел, например, в том году, когда Гребенкин забивал буллит [в Матче звезд КХЛ]. Приятно, когда тренер улыбается, он у нас это редко делает. Но внутри раздевалки он все равно другой. Он может быть и злым, и радостным. Это все зависит от нашей игры», — цитирует игрока Legalbet.

«Металлург» набрал 40 очков и занимает 5-е место в таблице Восточной конференции.