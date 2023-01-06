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КХЛ

Сегодня, 17:15

Нападающий Мэйсек и защитник Эберт установили новые рекорды результативности в истории «Автомобилиста»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Трактор» в серии буллитов обыграл «Автомобилист» (4:3 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Нападающий «Авто» Брукс Мэйсек забросил 29-ю шайбу в сезоне и установил новый снайперский рекорд «Автомобилиста» по количеству голов в отдельно взятом регулярном чемпионате.

Предыдущее достижение принадлежало форварду Найджелу Доусу, который забросил 28 шайб в сезоне-2018/2019.

Защитник Ник Эберт набрал 2 (1+1) очка в игре с «Трактором» и установил новый рекорд результативности для защитников «Автомобилиста» в отдельно взятом регулярном чемпионате. Сейчас на его счету 29 (8+21) очков.

Предыдущее достижение принадлежало Ивану Вишневскому, который в сезоне-2018/2019 набрал 27 (3+24) очков.

Иван Вишневский
Найджел Доус
ХК Автомобилист
ХК Трактор
Ник Эберт
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