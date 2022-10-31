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Сегодня, 11:21

Форвард минского «Динамо» Меркли — о матче с «Локомотивом»: «Для нас это будет большая игра»

Мария Гусева
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Нападающий минского «Динамо» Ник Меркли поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата КХЛ с «Локомотивом».

«Локомотив» — сильный соперник, находится в верхней части таблицы. Для нас это будет большая игра. В Минске был отличный матч. Наша игра была сбалансированной, и мы смогли победить. Надо вновь хорошо подготовиться и сделать все для победы", — цитирует пресс-служба клуба Меркли.

«Локомотив» занимает 4-е место в турнирной таблице Западной конференции (31 очко), а минское «Динамо» идет на восьмой строчке (24 очка).

Матч «Локомотив» — «Динамо» Минск состоится сегодня, 31 октября. Начало встречи — 19.00 по московскому времени.

Источник: https://hcdinamo.by/
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ХК Динамо (Минск)
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