Форвард минского «Динамо» Меркли — о матче с «Локомотивом»: «Для нас это будет большая игра»

Нападающий минского «Динамо» Ник Меркли поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата КХЛ с «Локомотивом».

«Локомотив» — сильный соперник, находится в верхней части таблицы. Для нас это будет большая игра. В Минске был отличный матч. Наша игра была сбалансированной, и мы смогли победить. Надо вновь хорошо подготовиться и сделать все для победы", — цитирует пресс-служба клуба Меркли.

«Локомотив» занимает 4-е место в турнирной таблице Западной конференции (31 очко), а минское «Динамо» идет на восьмой строчке (24 очка).

Матч «Локомотив» — «Динамо» Минск состоится сегодня, 31 октября. Начало встречи — 19.00 по московскому времени.