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Сегодня, 14:26

Нападающий минского «Динамо» Мороз оценил победу над «Сибирью» в овертайме

Камила Абдурахманова
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Форвард минского «Динамо» Вадим Мороз прокомментировал победу команды над «Сибирью» в домашнем матче FONBET чемпионата КХЛ (3:2).

— Здорово, что победили. Игра выдалась тяжелой, не все удавалось, но самое главное, что выиграли этот матч. Для нас было очень важно завершить победой эту домашнюю серию и 900-й матч Андрея Стася.

— Учитывая юбилей капитана, была ли особенной сегодняшняя победа?

— Нам хочется каждый матч выигрывать, а юбилей придал антураж игре. Хотелось с хорошим настроением поздравить Андрея с такой знаменательной цифрой.

— Как тебе атмосфера сегодняшнего матча? Случился очередной аншлаг, приятно ли было видеть такое количество болельщиков?

— Каждый наш домашний матч сопровождается классной атмосферой. Выходить на арену с большим количеством болельщиков — большое удовольствие и отличный настрой на игру. Здорово, что мы сегодня победили, ведь всё это делается для болельщиков.

— Следующий домашний матч будет второго февраля, будете скучать по домашней арене?

— Конечно, на своей арене хочется играть как можно больше матчей. У нас самая лучшая атмосфера в КХЛ. Но впереди гостевые матчи, будем настраиваться на них.

12 января минское «Динамо» сыграет в гостях с «Автомобилистом». Белорусская команда находится на четвертом месте в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 55 очков.

Источник: Legalbet.by
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ХК Динамо (Минск)
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