Пинчук — о матче против «Спартака»: «Патрик Рыбар не любит отскоки. Поэтому надо больше набрасывать на ворота»

Нападающий минского «Динамо» Виталий Пинчук рассказал о настрое команды на матч регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака».

«В команде хорошая атмосфера. В Питере провели хороший матч. Не хватило реализации моментов, одного гола. Настрой боевой, готовимся к следующим матчам», — приводит слова 20-летнего хоккеиста пресс-служба официального сайта клуба.

Также он рассказал, сложно ли ему будет играть против бывших одноклубников, которые сейчас выступают за «Спартак».

«Это хоккей. Все против всех играют. Пока не обсуждали, что в составе «Спартака» Демков или кто-то еще. Главное — разобрать, как играет соперник в целом. Еще Патрик Рыбар не любит отскоки. Поэтому надо больше набрасывать на ворота», — добавил нападающий.

Пинчук дебютировал в КХЛ за минское «Динамо» в сезоне 2020/2021. Ранее он был игроком жлобинского «Металлурга». В текущем сезоне нападающий провел 17 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 5 очков.

Минское «Динамо» сыграет против «Спартака» сегодня, 13 октября, в 19:30 по московскому времени.