Спунер — о матче против «Автомобилиста»: «Это будет особенная игра для меня»

Нападающий минского «Динамо» Райан Спунер поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста».

«Да, это будет особенная игра для меня, — цитирует пресс-служба клуба Спунера. — Прошлый сезон играл в «Автомобилисте». Будет приятно встретить старых знакомых и вновь сыграть перед этими трибунами. Но не скажу, что это сверхмотивация, ведь сейчас для нас все игры очень важные. Надо набирать максимально возможное количество очков, чтобы укрепить позиции в турнирной таблице. Плюс у нас впереди еще домашние игры. В «Автомобилисте» много мастеровитых хоккеистов. Важно не удаляться, не давать сопернику играть в большинстве. Надо будет грамотно действовать в нейтральной зоне, контролировать шайбу. Если сыграем в свой хоккей и реализуем план тренеров на игру, то все будет хорошо».

Минское «Динамо» занимает 8-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 63 очка. «Автомобилист» идет четвертым на «Востоке» с 75 очками.

Матч «Автомобилист» — «Динамо» Минск пройдет сегодня, 11 февраля, начало — 15.00 мск.