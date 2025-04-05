Шипачев: «Все хоккеисты минского «Динамо» наслаждаются игрой, делают результат для команды»

Нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачев ответил на вопрос о целях команды после выхода во второй раунд плей-офф КХЛ.

— Что дальше? Просто наслаждаться хоккеем. Первый раунд — один из самых тяжелых. Дальше уже все ребята понимают, какой хоккей в плей-офф. Другой, по сравнению с регулярным сезоном. Ребята все поняли, все наслаждаются игрой, делают результат для команды. Уровень популярности хоккея в Белоруссии? Если кто-то был у нас на трибунах, там просто происходит сумасшествие. 15 тысяч человек приходят, болеют, все переживают. Очень-очень круто. Такая атмосфера мало где есть, если есть вообще. Страна реально живет хоккеем.

В субботу, 5 апреля, «Динамо» победило ЦСКА (6:2) в шестом матче первого раунда Кубка Гагарина и выиграло серию со счетом 4-2, выбив армейцев из турнира.