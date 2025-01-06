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Сегодня, 17:54

Шипачев — о поражении минского «Динамо» от «Торпедо»: «Все горели желанием, но сегодня так получилось»

Алина Савинова
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Нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачев не считает, что команде не хватило энергии в матче FONBET чемпионата КХЛ против «Торпедо».

В понедельник, 6 января, минчане на своем льду уступили нижегородцам со счетом 2:4. После игры главный тренер «Динамо» Дмитрий Квартальнов заявил, что у нападающих команды не было той энергии, которую они показали в предыдущем матче с «Торпедо» (3:0).

«Энергия была. Если кто-то не может играть, он не будет выходить. Ребята все хотели, все горели желанием, но сегодня так получилось», — приводит пресс-служба «Динамо» слова Шипачева.

«Динамо» прервало четырехматчевую победную серию. После 42 встреч белорусский клуб с 51 очком занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. «Торпедо» идет восьмым, набрав 44 балла в 41 игре.

Источник: https://t.me/hcdinamoby/42466
Вадим Шипачев
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Минск)
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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