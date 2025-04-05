Шипачев: «Еще есть желание играть в хоккей и показывать, что я могу выступать на хорошем уровне»

Нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачев ответил, получил ли он в белорусском клубе импульс для продолжения карьеры.

— Мне нравится играть в минском «Динамо». Получил ли импульс еще на несколько лет карьеры? На следующий год есть контракт и есть желание играть в хоккей, показывать, что я могу выступать на хорошем уровне и помогать молодым ребятам. Вижу, как они очень хорошо, не по ступенькам даже, а по этажам забираются до взрослых людей. Не буду, конечно, сейчас хвалить их сильно, но они проделывают колоссальную работу. Они — молодцы.

Куда я хочу подняться? Я пока просто хочу играть в хоккей. Ребят, надо играть в хоккей, наслаждаться. Когда будет уже не охота, либо какая-то травма или не интересно, то надо заканчивать.

Шипачев летом 2024 года был обменян из «Ак Барса» в минское «Динамо» на денежную компенсацию.

В субботу, 5 апреля, минчане выиграли серию против ЦСКА (4-2) в первом раунде Кубка Гагарина и вышли в четвертьфинал плей-офф КХЛ.