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5 апреля, 21:07

Шипачев: «Еще есть желание играть в хоккей и показывать, что я могу выступать на хорошем уровне»

Алексей Михайлов
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Нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачев ответил, получил ли он в белорусском клубе импульс для продолжения карьеры.

— Мне нравится играть в минском «Динамо». Получил ли импульс еще на несколько лет карьеры? На следующий год есть контракт и есть желание играть в хоккей, показывать, что я могу выступать на хорошем уровне и помогать молодым ребятам. Вижу, как они очень хорошо, не по ступенькам даже, а по этажам забираются до взрослых людей. Не буду, конечно, сейчас хвалить их сильно, но они проделывают колоссальную работу. Они — молодцы.
Куда я хочу подняться? Я пока просто хочу играть в хоккей. Ребят, надо играть в хоккей, наслаждаться. Когда будет уже не охота, либо какая-то травма или не интересно, то надо заканчивать.

Шипачев летом 2024 года был обменян из «Ак Барса» в минское «Динамо» на денежную компенсацию.

В субботу, 5 апреля, минчане выиграли серию против ЦСКА (4-2) в первом раунде Кубка Гагарина и вышли в четвертьфинал плей-офф КХЛ.

Вадим Шипачев
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Минск)
Кубок Гагарина
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