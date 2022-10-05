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Сегодня, 14:37

Нападающий минского «Динамо» Варфоломеев раскрыл секрет результативности

Алина Савинова

Нападающий минского «Динамо» Павел Варфоломеев рассказал, за счет чего ему удавалось набирать очки в последних матчах.

«Правильная подготовка к игре, плюс хорошие партнеры. С кем бы в тройке нападения ни играл», — приводит слова 27-летнего хоккеиста официальный сайт клуба.

Также он сказал, что нужно сделать команде, чтобы обыграть «Витязь» в предстоящем матче.

«Больше забросить, чем соперник», — добавил нападающий.

В сезоне-2022/23 Варфоломеев провел 9 матчей за минское «Динамо», в которых забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи. Всего он набрал 5 очков.

Его команде предстоит сыграть с «Витязем» 5 октября в 19:10 по московскому времени.

Источник: https://hcdinamo.by/news/intervyu/pavel-varfolomeev-o-rezultativnosti-moy-sekret-v-pravilnoy-podgotovke-k-igram-i-khoroshie-partnery/
Павел Варфоломеев
Хоккей
ХК Динамо (Минск)
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