Нападающий минского «Динамо» Варфоломеев раскрыл секрет результативности

Нападающий минского «Динамо» Павел Варфоломеев рассказал, за счет чего ему удавалось набирать очки в последних матчах.

«Правильная подготовка к игре, плюс хорошие партнеры. С кем бы в тройке нападения ни играл», — приводит слова 27-летнего хоккеиста официальный сайт клуба.

Также он сказал, что нужно сделать команде, чтобы обыграть «Витязь» в предстоящем матче.

«Больше забросить, чем соперник», — добавил нападающий.

В сезоне-2022/23 Варфоломеев провел 9 матчей за минское «Динамо», в которых забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи. Всего он набрал 5 очков.

Его команде предстоит сыграть с «Витязем» 5 октября в 19:10 по московскому времени.