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Сегодня, 14:32

Нападающий Мирошниченко дебютировал в КХЛ за «Авангард»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Нападающий Иван Мирошниченко дебютировал в КХЛ за «Авангард».

18-летний хоккеист принимает участие в матче против «Трактора» в регулярном чемпионате лиги, который проходит в Омске. Сейчас идет первый период, счет в игре 1:0 в пользу «Авангарда».

В текущем сезоне МХЛ Мирошниченко провел восемь матчей за «Омских Ястребов» и набрал 11 (8+3) очков.

В марте 2022 года стало известно об обнаружении у игрока онкологического заболевания (лимфомы Ходжкина). Летом он прошел курс лечения и возобновил карьеру.

КХЛ
ХК Авангард
ХК Трактор
Иван Мирошниченко
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