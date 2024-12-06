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Сегодня, 18:13

Форвард московского «Динамо» Ильенко: «Трансформация из креативного нападающего произошла не по моей воле»

Руслан Минаев
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Нападающий московского «Динамо» Артем Ильенко рассказал о своих функциях на льду.

«Моя трансформация из креативного нападающего произошла не по моей воле. Мне пришлось меняться, потому что в Ярославле у меня не было бы шанса закрепиться, если бы я продолжал играть так, как играл в молодежке. В первые два звена было не пробиться.

Все любят набирать очки, но я понимаю, что нужно сыграть на команду, нужно быть полезнее. У нас есть ребята, которые лучше справятся с очками и голами. А я выйду и сыграю надежно, чтобы не пропустить», — цитирует Ильенко Vseprosport.

В этом сезоне 28-летний россиянин набрал 11 (5+6) очков в 34 матчах.

Источник: vseprosport.ru
Артем Ильенко
ХК Динамо (Москва)
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