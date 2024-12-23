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23 декабря, 23:13

Форвард «Динамо» Рашевский: «Нам не помешает хорошая взбучка»

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Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский поделился впечатлениями с «СЭ» от поражения от «Ак Барса» (5:6) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

— Отличное начало, как и в игре в Казани, но в третьем периоде вообще выключились. Что произошло?

— Я уже устал одно и то же говорить. Что не игра, которая должна быть выигранной, то мы начинаем со второго периода получать какие-то удаления, совершать какие-то непонятные действия. Я говорю и про себя. Я себя не ограничиваю. Мы ведем в две шайбы, а дальше происходит что-то непонятное. Единственное, что нам не помешает хорошая взбучка и разбор моментов. По-другому мы не исправим ситуацию.

В этом сезоне Рашевский сыграл 35 матчей и набрал 18 (11+7) очков.

«Динамо» с 49 очками после 38 матчей занимает четвертую позицию в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.

(Федор Носов)

Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Динамо (Москва)
Дмитрий Рашевский
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