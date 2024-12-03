Рашевский о курьезном голе «Ак Барса»: «Не видел такого даже по телевизору»

Сегодня, 22:15
Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский в интервью «СЭ» прокомментировал итоги матча FONBET Чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (4:5).
— Не надломил ли команду второй пропущенный гол, который получился курьезным?
— Наоборот, как-то добавил заряженности, побежали вперед. Когда проигрываем, надо рисковать. К сожалению, не получилось выиграть. Все старались, но подвела дисциплина — надо ее поправлять.
— Видели когда-нибудь что-то подобное в своей карьере?
— Нет, даже по телевизору не видел.