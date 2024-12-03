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FONBET Чемпионат КХЛ. Новости

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Сегодня, 22:15

Рашевский о курьезном голе «Ак Барса»: «Не видел такого даже по телевизору»

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский в интервью «СЭ» прокомментировал итоги матча FONBET Чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (4:5).

— Не надломил ли команду второй пропущенный гол, который получился курьезным?

— Наоборот, как-то добавил заряженности, побежали вперед. Когда проигрываем, надо рисковать. К сожалению, не получилось выиграть. Все старались, но подвела дисциплина — надо ее поправлять.

— Видели когда-нибудь что-то подобное в своей карьере?

— Нет, даже по телевизору не видел.

ХК Ак Барс
ХК Динамо (Москва)
Дмитрий Рашевский
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