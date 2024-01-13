Игрок «Динамо» Римашевский: «Это взрослая лига, поэтому все идут до конца»

Сегодня, 21:04
Нападающий московского «Динамо» Егор Римашевский дал комментарий для «СЭ» о матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ с «Торпедо» (6:1).
— Выполнили тренерскую установку, сыграли правильно в обороне и в атаке, поэтому выиграли.
— Для молодого игрока ты достойно смотришься на льду. Но в последние матчи попадаешь под силовые.
— Это игровые моменты. Это взрослая лига, поэтому здесь все всегда идут до конца.
— Ожидали от «Торпедо» такой игры, ведь команда последнее время переживает кризис?
— Не слежу за играми соперников, мы настраивались как на обычного соперника. Где-то могу конечно открыть таблицу, но так, чтобы следить за кем-то кроме своей команды — такого нет.
«Динамо» одержали пятую победу подряд, набрав 70-е очко. На счету «Торпедо» 61 очко и три поражения в основное время в пяти последних встречах.
Анна Бирюкова