Игрок «Динамо» Римашевский: «Это взрослая лига, поэтому все идут до конца»

Нападающий московского «Динамо» Егор Римашевский дал комментарий для «СЭ» о матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ с «Торпедо» (6:1).

— Выполнили тренерскую установку, сыграли правильно в обороне и в атаке, поэтому выиграли.

— Для молодого игрока ты достойно смотришься на льду. Но в последние матчи попадаешь под силовые.

— Это игровые моменты. Это взрослая лига, поэтому здесь все всегда идут до конца.

— Ожидали от «Торпедо» такой игры, ведь команда последнее время переживает кризис?

— Не слежу за играми соперников, мы настраивались как на обычного соперника. Где-то могу конечно открыть таблицу, но так, чтобы следить за кем-то кроме своей команды — такого нет.

«Динамо» одержали пятую победу подряд, набрав 70-е очко. На счету «Торпедо» 61 очко и три поражения в основное время в пяти последних встречах.

Анна Бирюкова