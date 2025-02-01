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Сегодня, 21:10

Гусев — о поражении московского «Динамо» от СКА: «В овертайме немного неправильно сыграли»

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Нападающий московского «Динамо» Никита Гусев поделился впечатлениями после поражения от СКА (3:4 ОТ) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

— Сегодня не получилось завершить то, что получилось в прошлых матчах со СКА. Что стало ключевым?

— Хорошая игра. Надеюсь, болельщикам понравилось. Старались. Может, в овертайме немного неправильно сыграли. Надо играть еще лучше.

— Почему не получилось поддавить СКА в третье периоде пораньше?

— Каждая игра складывается по-разному. Раз так получилось, то посмотрим, разберем и будем только сильнее.

— В моменте первого гола сознательно бросал между ног?

— Да, конечно.

В нынешнем сезоне Гусев принял участие в 51 матче и набрал 49 (19+39) очков.

Федор Носов

1
Никита Гусев
ХК Динамо (Москва)
ХК СКА
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