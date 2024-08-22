Сегодня, 17:40
Молодой нападающий системы московского «Динамо» Иван Рябкин подвел итоги своего первого матча за команду, в котором бело-голубые переиграли петербургское «Динамо» (4:2). Рябкин отметился заброшенной шайбой.
— Первый матч за взрослую команду — и сразу два очка, для тебя это особенный момент?
— Конечно, мне дали шанс. Спасибо тренерскому штабу за это и команде за поддержку. Считаю, что дебют удался.
— Можно ли сказать, что эти матчи для тебя важнее из-за серьезной конкуренции?
— Считаю, что на каждый матч нужно выходить, как на последний.
— До выхода на лед было сильное волнение?
— Конечно, у меня было волнение. Это серьезная ответственность. Мне доверились, нужно было оправдывать ожидания.
— От кого было больше всего подсказок на льду?
— От всех, но больше всего от Никиты Гусева.
— Что говорил?
— Он мне сказал не нервничать и играть в свою игру
— Успокоило?
— Конечно.
— Как Гусев смотрелся в роли капитана?
— Это звезда мирового уровня. Все уважают его на льду и в раздевалке. Он достойный капитан.
Федор Носов