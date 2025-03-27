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27 марта, 23:09

Кудрявцев о первой победе «Динамо» над СКА в плей-офф: «Следующая игра будет спокойнее»

Федор Носов
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Нападающий московского «Динамо» Павел Кудрявцев поделился впечатлениями после победы над СКА (3:1) в первом матче серии первого раунда Кубка Гагарина.

— Что скажете по матчу? Как сложилась игра?

— Немного нервозно. Удалялись, получали большинство. Думаю, что следующая игра будет спокойнее.

— Большую часть второго периода играли вторым номером. В чем причина?

— Когда ведешь в счете, то соперник добавляет. Это и произошло. Мы сдержали их напор и добились победы.

— Победа в первом матче серии придаст импульса на всю серию?

— Конечно, хорошо победить в первом матче, но я думаю, что серия еще только началась.

Второй матч серии «Динамо» Москва — СКА пройдет 29 марта в Москве.

Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК СКА
Кубок Гагарина
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