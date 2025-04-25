Комтуа: «Трактор» — сильная команда, у которой очень мало слабых мест»

Нападающий московского «Динамо» Максим Комтуа поделился мнением о «Тракторе», с которым бело-голубые сыграют в полуфинале Кубка Гагарина.

«Я жду очень интересной и хорошей серии. «Трактор» — сильная команда, у которой очень мало слабых мест, — цитирует Комтуа ТАСС. — У них сильные все четыре тройки нападения, хорошая глубина в защите, один из лучших вратарей в лиге. Думаю, что болельщикам понравится эта серия».

Первый матч полуфинальной серии Кубка Гагарина между «Трактором» и «Динамо» состоится 28 апреля в Челябинске.