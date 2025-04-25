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Сегодня, 15:02

Комтуа: «Трактор» — сильная команда, у которой очень мало слабых мест»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий московского «Динамо» Максим Комтуа поделился мнением о «Тракторе», с которым бело-голубые сыграют в полуфинале Кубка Гагарина.

«Я жду очень интересной и хорошей серии. «Трактор» — сильная команда, у которой очень мало слабых мест, — цитирует Комтуа ТАСС. — У них сильные все четыре тройки нападения, хорошая глубина в защите, один из лучших вратарей в лиге. Думаю, что болельщикам понравится эта серия».

Первый матч полуфинальной серии Кубка Гагарина между «Трактором» и «Динамо» состоится 28 апреля в Челябинске.

Источник: ТАСС
Максим Комтуа
ХК Динамо (Москва)
ХК Трактор
Кубок Гагарина
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