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Сегодня, 22:49

Нападающий «Динамо» Михайлов о поражении от «Спартака»: «Старались до последней секунды»

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Нападающий «Динамо» Владислав Михайлов прокомментировал «СЭ» поражение от «Спартака» (3:6) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

— На проигрыш команды проявлял вирус, из-за которого в прошлом матче не было нескольких лидеров или что-то другое?

— Я не думаю, что состояние здоровья сыграло свою роль, все сейчас в хорошем состоянии, — передает корреспондент «СЭ» Анна Бирюкова слова Михайлова. — Пропустили ненужные голы в начале матче, отсюда и результат. Мы старались до последней секунды, но не получилось. Будем стараться реабилитироваться в следующей встрече.

«Динамо» занимает второе место в таблице Западной конференции КХЛ с 74 очками в 54 матчах. Команда досрочно гарантировала себе выход в плей-офф.

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