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Сегодня, 22:27

Никита Гусев — об отметке 550 очков в КХЛ: «Стараюсь помогать команде, не важно, какая цифра»

Гусев отреагировал на преодоление отметки в 550 очков в КХЛ
Надежда Тонконог
Корреспондент
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Нападающий московского «Динамо» Никита Гусев высказался об игре с «Торпедо» (3:2) и преодолении отметки в 550 очков в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ.

— Интересная, веселая игра, хорошо сыграли, — начал Гусев. — Думаю, болельщикам понравилось. Забили важные голы и выиграли. Хотелось у них выиграть, потому что два раза до этого проиграли.

— Вы набрали два очка и достигли отметки в 550 очков в КХЛ. Насколько для вас это важно?

— Не сказал бы, что сильно важно. Я стараюсь помогать команде и не важно, какая цифра.

Никита Гусев
ФК Торпедо (Москва)
ХК Динамо (Москва)
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