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КХЛ

Сегодня, 16:24

Нападающий московского «Динамо» О'Делл оштрафован по итогам игры с «Торпедо»

Иван Шитик
Корреспондент
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Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод матча регулярного чемпионата КХЛ между «Торпедо» и «Динамо» (3:0).

В третьем периоде канадский форвард бело-голубых Эрик О'Делл опасно встретил нападающего нижегородцев Денниса Яна.

Судьи пошли смотреть видеоповтор, после чего О'Делл получил 5+20 за удар в голову.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Динамо» Эрика О'Делла по п. 1.3 статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (Атака в голову или шею), подвергнуть денежному штрафу», — говорится в заявлении лиги.

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/10/27/504484.html
Эрик О`Делл
ХК Динамо (Москва)
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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