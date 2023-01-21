Сегодня, 17:33
Нападающий московского «Динамо» Павел Кудрявцев поделился мнением о сложном календаре сезона в КХЛ.
— Сказывается на вашем состоянии и состоянии команды нынешний календарь, когда почти нет пауз в регулярном чемпионате?
— Возможно, это сказывалось в начале сезона. А сейчас думаю, что все стали лучше себя чувствовать вне льда. Стали понимать, как реагирует организм на такое количество игр. Более дозированно используем лед и зал, чтобы лучше подготовиться к матчам, — приводит слова Кудрявцева «Известия».
— Еще есть изменения в связи с таким графиком?
— Может быть, немножко меньше стало общекомандных тренировок, потому что матчей стало очень много. Поэтому идет подготовка к игре, а утром сразу игра.
— Вы бы хотели на следующий сезон такой календарь?
— Я думаю, что так и будет. Больше играть — это всегда в плюс. Такое мое мнение.