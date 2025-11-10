Форвард «Динамо» Артемьев: «Пока меня подводит реализация моментов»

Нападающий московского «Динамо» Сергей Артемьев прокомментировал «СЭ» домашнее поражение от «Шанхай Дрэгонс» (1:4) в матче FONBET Чемпионата КХЛ.

— Провели 11 матчей за главную команду. Уже удалось влиться в коллектив?

— Да, я уже полностью адаптировался. Команда меня приняла, за это каждому спасибо. Возможно, меня и отправят обратно, как тренер скажет. Мне очень нравится играть в этой команде, я доволен.

— Как оцените свое выступление в главной команде?

— Пока меня подводит реализация моментов. У меня очень много возможностей, чтобы отличиться, но не могу забить. А так, вроде, неплохо играю.

— Можно сказать, что сегодняшний матч для вас лучший по содержанию за все выступление в главной команде?

— Сложно сказать. У меня было много хороших матчей. Правда, и плохих было достаточно. Не мне судить.

— Сегодня вам доверили игровое время в формате «6 на 5». Было волнительно в этом отрезке матча?

— Нет. Небольшой опыт игры в ВХЛ в такой же ситуации у меня имеется, поэтому было довольно спокойно.