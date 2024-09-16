Форвард московского «Динамо» Слепышев: «Цель одна — выиграть кубок»

Нападающий московского «Динамо» Антон Слепышев в комментарии для «СЭ» поделился мнением о старте команды в FONBET Чемпионате КХЛ, а также озвучил цели бело-голубых на сезон.

— Чем можно объяснить не самый удачный старт сезона для команды? Три поражения в пяти матчах.

— Пока тяжело объяснить, — сказал Слепышев «СЭ». — Есть моменты, над которыми нужно работать. Не все получается. Поэтому, может быть, лучше, что это на старте. Впереди много времени, чтобы улучшить эти моменты.

— Какие цели команда ставит на этот сезон?

— Цель одна — кубок. Поэтому все всё прекрасно понимают. Впереди долгий путь и много работы.

Московское «Динамо» занимает девятое место в таблице Западной конференции с 4 очками в 5 матчах.