Нападающий «Нефтехимика» Назаров: «Здорово, что выиграли. Это очень важная победа»

Нападающий «Нефтехимика» Михаил Назаров подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (2:1).

«Хорошая игра была. В первом периоде у нас были моменты, но мы не попадали в створ. По всему матчу скажу, что был накал и держал до самого конца. Хорошо, что мы забили в быстрой атаке победный гол. Здорово, что выиграли. Это очень важная победа!» — приводит пресс-служба клуба слова Назарова.

Также он ответил на вопрос, какой момент стал переломным в игре.

«Этим моментом стал, когда мы забили ответный гол. До этого мы создавали моменты, но не забивали. Попадали в штанги. Эта шайба была очень нужна во втором периоде. Потом уже командно играли до самого конца», — добавил хоккеист.

«Нефтехимик» набрал 56 очков и пока занимает восьмое место в Восточной конференции. «Автомобилист» идет на третьей строчке (70 очков).