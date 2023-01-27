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Сегодня, 20:54

Нападающий «Нефтехимика» Назаров: «Здорово, что выиграли. Это очень важная победа»

Алина Савинова
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Нападающий «Нефтехимика» Михаил Назаров подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (2:1).

«Хорошая игра была. В первом периоде у нас были моменты, но мы не попадали в створ. По всему матчу скажу, что был накал и держал до самого конца. Хорошо, что мы забили в быстрой атаке победный гол. Здорово, что выиграли. Это очень важная победа!» — приводит пресс-служба клуба слова Назарова.
Также он ответил на вопрос, какой момент стал переломным в игре.

«Этим моментом стал, когда мы забили ответный гол. До этого мы создавали моменты, но не забивали. Попадали в штанги. Эта шайба была очень нужна во втором периоде. Потом уже командно играли до самого конца», — добавил хоккеист.

«Нефтехимик» набрал 56 очков и пока занимает восьмое место в Восточной конференции. «Автомобилист» идет на третьей строчке (70 очков).

Источник: https://hammyend.com/index.php/2023/01/fa-cup-is-really-important-says-silva/
Хоккей
КХЛ
ХК Нефтехимик
Михаил Назаров
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