Форвард «Нефтехимика» Митякин: «У нас есть команда и характер»

Нападающий «Нефтехимика» Евгений Митякин прокомментировал «СЭ» поражение от ЦСКА (1:2) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

— Получился хороший боевой матч, тяжелый. Ошиблись, пропустили две ненужных шайбы. Были моменты, нужно было больше реализовывать и доводить игру до победы.

— ЦСКА набрал обороты в конце второго периода, оказывал сильное давление. Как это сказалось на вашем настрое?

— Допустили две ненужные ошибки, поговорили в раздевалке перед третьим периодом и понимали, что нужно выходить играть более агрессивно. К сожалению, не получилось несмотря на то, что моменты были.

— Вы сказали ошибки. В чем конкретно они были?

— Конечно, когда пропускаешь шайбу, то в первую очередь ошибки в обороне. Будем разбирать каждый момент, потому что если пропускаем шайбу, то виновата вся команда.

— Как оцениваете выездную серию?

— Ноль очков, сложно что-то сказать. Самое главное, что у нас есть команда, у нас есть характер. Мы идем в бой, у нас впереди важная серия, нужно набирать очки там.

— Впереди «Амур» и «Авангард». Какой настрой будет задан команде, особенно после череды проигрышей?

— Будет проведен видеоанализ, тренеры подскажут, где мы совершили ошибки. «Амур» — наш прямой конкурент, нам нужно выходить и набирать очки.