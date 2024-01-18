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18 января, 22:53

Сетдиков: «Каждая игра для нас как плей-офф»

Нападающий «Нефтехимика» Сетдиков поделился эмоциями от победы над московским «Динамо»
Надежда Тонконог
Корреспондент
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Нападающий «Нефтехимика» Никита Сетдиков, который стал автором первой заброшенной шайбы в ворота московского «Динамо» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ, в комментарии для «СЭ» поделился эмоциями от игры.

— Важные два очка. Нам сейчас они нужны, мы боремся за плей-офф. Хорошая игра, эмоции только положительные, — начал игрок.

— С дисциплиной у команды сегодня все в полном порядке. Обращали внимание на это перед матчем, чтобы не дать сопернику воспользоваться главным оружием?

— Так и есть, нельзя давать сопернику воспользоваться их главным козырем. Ребята разыгрывают хорошо. Нельзя им давать этот шанс, у нас сегодня это получилось.

— Вы сегодня прям по-теннисному забросили свою шайбу. Как это было с ваших глаз?

— Увидел, что Илья будет выбрасывать шайбу, и просто пошел на опережение. Шайба ударилась хорошо об лед, был рикошет в мою сторону.

— Это наиграная комбинация?

— Да нет, так просто вышло, игровой момент.

— Команда идет на восьмем месте сейчас, каждый матч на вес золота. Как с точки зрения психологии состояние? Сильное давление на команду?

— Каждая игра для нас как в плей-офф, осталось 14 игр, как можно больше нужно забирать. Тем более будет домашняя серия, надо правильно восстановиться. И заходить в восьмерку. Мы верим только в хорошее, что зайдём в плей-офф. Ничего страшного в давлении нет.

ХК Динамо (Москва)
ХК Нефтехимик
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