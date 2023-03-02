Нападающий «Нефтехимика» Порядин о победе над «Ак Барсом»: «Красавцы, работали друг на друга»

Нападающий «Нефтехимика» Павел Порядин в интервью «СЭ» прокомментировал победу над «Ак Барсом» (3:2 ОТ) в первом матче серии стартового раунда Кубка Гагарина.

— Перенесли эмоции после яркой концовки регулярного чемпионата на плей-офф. Красавцы, работали друг на друга.

— Складывается ощущение, что вы никого не боитесь.

— Надо играть в свой хоккей. Все друг в друга верят и наслаждаются правильной игрой. Это важно особенно в завершении моментов, когда ты спокоен и уверен.

— О чем говорили на скамейке, когда соперник отыгрался с 0:2?

— Конечно, пятиминутный штраф поддавливает психологически. Нас пропущенный гол не расстроил, наоборот, разозлил.

«Нефтехимик» повел в серии со счетом 1-0. Следующий матч пройдет в Казани 3 марта.